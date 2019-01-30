ИА «Ореанда-Новости» Американские учёные создали систему, которая переводит мысль в речь, понятную на 75%. Специалисты полагают, что это поможет людям, лишённым способности говорить, общаться . Результаты исследований опубликованы в журнале Scientific Reports.

Учёные из Колумбийского университета разработали систему, которая способна контролировать человеческую мозговую деятельность, чтобы затем перевести в слова. Пока система может распознавать только числа и цифры, однако в скором времени специалисты намерены перейти к воспроизведению отдельных фраз. Таким образом, системой смогут пользоваться те, кто потерял речь в результате заболевания или травмы.

Система разработана на основании исследований, которые показывают, что речь воспроизводится в мозгу человека. Когда он говорит, в мозговых центрах возникает определённая активность, эти процессы учёные попытались расшифровать и перевести в различаемую речь.

Однако учёным не удалось сразу сделать это, так как на практике преобразовать мысль в речь оказалось сложнее, чем предполагали специалисты. Для экспериментов была использована технология вокодер – компьютерная программа, способная синтезировать речь.

В мозге пятерых участников исследования были установлены электроды, которые нужны, чтобы подавлять эпилептический припадок, для того, чтобы у учёных была возможность исследовать кору головного мозга.

Затем испытуемым предлагалось прослушать цифры от 1 до 9, а импульсы, которые посылал их мозг, были пропущены через вокодер. Как только сигналы мозга были собраны, вокодер преобразовал их в речь. В результате исследователи услышали голос робота, который повторял последовательность названных чисел.

Результаты эксперимента обрадовали учёных, так как предыдущие попытки были не столь успешны. Новая технология улучшила распознаваемость речи на 655 по сравнению с предыдущими опытами.

Исследователи надеются, что эту технологию можно будет применять, вживляя имплантат в мозг человека, который будет переводить для окружающих мысли человека в понятную речь.



