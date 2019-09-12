12.09.2019, 19:24
Учёным удалось снизить частоту тиков у людей с синдромом Туретта с помощью зубной шины
ИА «Ореанда-Новости». Японским медикам удалось сократить количество непроизвольных двигательных тиков у людей, страдающих синдромом Туретта. Синдром Туретта не лечится, и медики в попытках найти способ борьбы с болезнью используют психотерапию и разнообразные блокаторы дофамина.
Однако недавно они нашли способ облегчить состояние пациентов с помощью зубной шины. У большинства испытуемых сразу после наложения шины снизилось количество речевых и двигательных тиков. Правда, какой именно механизм лежит в основе целебного эффекта, ещё неизвестно.
В качестве эксперимента пациентам надевали зубную шину, которую применяют при выравнивании зубов. Изменения возникали сразу же: у 10 из 14 детей и 6 из 8 взрослых пациентов частота тиков существенно снизилась. В общем количество тиков снизилось с 15,1 баллов до 8,3 баллов.
Однако недавно они нашли способ облегчить состояние пациентов с помощью зубной шины. У большинства испытуемых сразу после наложения шины снизилось количество речевых и двигательных тиков. Правда, какой именно механизм лежит в основе целебного эффекта, ещё неизвестно.
В качестве эксперимента пациентам надевали зубную шину, которую применяют при выравнивании зубов. Изменения возникали сразу же: у 10 из 14 детей и 6 из 8 взрослых пациентов частота тиков существенно снизилась. В общем количество тиков снизилось с 15,1 баллов до 8,3 баллов.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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