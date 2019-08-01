01.08.2019, 16:08
Учёным удалось узнать вес одной из крупнейших чёрных дыр с помощью новой технологии
ИА «Ореанда-Новости». Астрономы из Германии смогли узнать вес одной из ряда самых крупнейших чёрных дыр. Она находится в галактике с названием Holm 15A. Для этого они анализировали движение светил рядом с ней. Чем сильнее чёрная дыра воздействует на тела, находящиеся рядом с ней, тем больше её вес, доказано учёными.
Сама галактика Holm 15A очень большая и, соответственно, её вес огромен, и поэтому учёных заинтересовала именно эта чёрная дыра. Вес самой галактики составляет два триллиона веса Солнца, а вес самой дыры оказался в 40 раз тяжелее Солнца.
Учёные предположили, что такой вес образовался в результате объединения двух чёрных дыр.
Сама галактика Holm 15A очень большая и, соответственно, её вес огромен, и поэтому учёных заинтересовала именно эта чёрная дыра. Вес самой галактики составляет два триллиона веса Солнца, а вес самой дыры оказался в 40 раз тяжелее Солнца.
Учёные предположили, что такой вес образовался в результате объединения двух чёрных дыр.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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