ИА «Ореанда-Новости». Исследователи смогли воссоздать вкусовые ощущения в виртуальной реальности. Технологию назвали optoPAD.



Учёные собираются использовать эту технологию, чтобы изучить процесс в мозге в тот момент, когда люди выбирают для себя еду.



Исследование специалисты проводили на мухе. Отмечается, что воспроизвести вкусовые ощущения получилось с помощью двух элементов. Первый — это специальный свет для контроля активности нейронов. Второй — это система под названием flyPAD, которая использует технологию сенсорного экрана, чтобы отслеживать режим приема пищи мухи.