22.06.2019, 16:13
Учёным удалось воспроизвести вкус в виртуальной реальности
ИА «Ореанда-Новости». Исследователи смогли воссоздать вкусовые ощущения в виртуальной реальности. Технологию назвали optoPAD.
Учёные собираются использовать эту технологию, чтобы изучить процесс в мозге в тот момент, когда люди выбирают для себя еду.
Исследование специалисты проводили на мухе. Отмечается, что воспроизвести вкусовые ощущения получилось с помощью двух элементов. Первый — это специальный свет для контроля активности нейронов. Второй — это система под названием flyPAD, которая использует технологию сенсорного экрана, чтобы отслеживать режим приема пищи мухи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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