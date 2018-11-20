Нейрофизиологи в течение 10 месяцев выращивали специальные стволовые клетки, которые постепенно превратились в сотню органоидов. Отмечается, что каждый из них состоит из корковых нейронов, отвечающих за когнитивные функции и анализирующих сенсорную информацию.Исследователи проверили некоторые клетки на предмет выражения генов.. Эта электрическая активность самая высокая, их всех отмеченных ранее. При этом активность была хаотичной, это говорит о том, что сравнить полученные «мини-мозги» можно с развивающимся мозгом, а не с мозгами взрослого человека.При этом учёным не удалось понять, есть ли у полученных органоидов какой-нибудь намёк на собственное сознание. Исследователи отмечают, что будут продолжать эксперимент.СейчасСегодня ранние этапы развития подобных заболеваний начинаются ещё в утробе матери и недоступны для изучения. Полученные органоиды можно будет использовать в качестве модели мозга плода.Ранее стало известно, что студентка из Канада случайно открыла новый вид микроорганизмов. Она собрала землю около города Галифакс, чтобы изучить подробнее. Рассматривая образцы под микроскопом, студентка обнаружила, что волоски на организмах двигаются не случайным, а упорядоченным образом, что говорит о редкой гемимастиготе. Оказалось, что найденные микроорганизмы не подходили ни к одном из известных видов микробов из царства эукариот.