20.11.2018, 22:56
Учёным удалось вырастить из пробирки мозг ребёнка
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из университета Калифорнии смогли создать копию мозга недоношенного ребёнка при помощи стволовых клеток. Специалисты уверены, что у них получится создать полноценный взрослый мозг.
Нейрофизиологи в течение 10 месяцев выращивали специальные стволовые клетки, которые постепенно превратились в сотню органоидов. Отмечается, что каждый из них состоит из корковых нейронов, отвечающих за когнитивные функции и анализирующих сенсорную информацию.
Исследователи проверили некоторые клетки на предмет выражения генов. Оказалось, что ритмы, которые получили с помощью ЭКГ, напоминают детские. Их можно наблюдать примерно на 25-39 неделе развития плода. Эта электрическая активность самая высокая, их всех отмеченных ранее. При этом активность была хаотичной, это говорит о том, что сравнить полученные «мини-мозги» можно с развивающимся мозгом, а не с мозгами взрослого человека.
При этом учёным не удалось понять, есть ли у полученных органоидов какой-нибудь намёк на собственное сознание. Исследователи отмечают, что будут продолжать эксперимент. Они надеются, что через некоторое время смогут получить фрагменты мозга взрослого человека. отмечается, что эксперимент придётся прекратить, если органоиды обретут сознание. В этом случае эксперимент могут приравнять к пыткам. Однако доказать наличие собственного сознания у органоидов будет проблематично.
Сейчас полученные органоиды, по мнению специалистов, могут быть полезны при изучении мозговых нарушений у младенцев, например, таких как эпилепсия. Сегодня ранние этапы развития подобных заболеваний начинаются ещё в утробе матери и недоступны для изучения. Полученные органоиды можно будет использовать в качестве модели мозга плода.
Ранее стало известно, что студентка из Канада случайно открыла новый вид микроорганизмов. Она собрала землю около города Галифакс, чтобы изучить подробнее. Рассматривая образцы под микроскопом, студентка обнаружила, что волоски на организмах двигаются не случайным, а упорядоченным образом, что говорит о редкой гемимастиготе. Оказалось, что найденные микроорганизмы не подходили ни к одном из известных видов микробов из царства эукариот.
Нейрофизиологи в течение 10 месяцев выращивали специальные стволовые клетки, которые постепенно превратились в сотню органоидов. Отмечается, что каждый из них состоит из корковых нейронов, отвечающих за когнитивные функции и анализирующих сенсорную информацию.
Исследователи проверили некоторые клетки на предмет выражения генов. Оказалось, что ритмы, которые получили с помощью ЭКГ, напоминают детские. Их можно наблюдать примерно на 25-39 неделе развития плода. Эта электрическая активность самая высокая, их всех отмеченных ранее. При этом активность была хаотичной, это говорит о том, что сравнить полученные «мини-мозги» можно с развивающимся мозгом, а не с мозгами взрослого человека.
При этом учёным не удалось понять, есть ли у полученных органоидов какой-нибудь намёк на собственное сознание. Исследователи отмечают, что будут продолжать эксперимент. Они надеются, что через некоторое время смогут получить фрагменты мозга взрослого человека. отмечается, что эксперимент придётся прекратить, если органоиды обретут сознание. В этом случае эксперимент могут приравнять к пыткам. Однако доказать наличие собственного сознания у органоидов будет проблематично.
Сейчас полученные органоиды, по мнению специалистов, могут быть полезны при изучении мозговых нарушений у младенцев, например, таких как эпилепсия. Сегодня ранние этапы развития подобных заболеваний начинаются ещё в утробе матери и недоступны для изучения. Полученные органоиды можно будет использовать в качестве модели мозга плода.
Ранее стало известно, что студентка из Канада случайно открыла новый вид микроорганизмов. Она собрала землю около города Галифакс, чтобы изучить подробнее. Рассматривая образцы под микроскопом, студентка обнаружила, что волоски на организмах двигаются не случайным, а упорядоченным образом, что говорит о редкой гемимастиготе. Оказалось, что найденные микроорганизмы не подходили ни к одном из известных видов микробов из царства эукариот.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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