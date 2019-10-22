22.10.2019, 01:29
Учёными найдены следы древнейшей жизни на Земле
ИА «Ореанда-Новости». В Австралии получили доказательство, что древние останки, обнаруженные в 1980 годах, являются самыми древними.
Их возраст достигает 3,5 миллиардов лет. Данная информация поступила 21 октября в Университет Нового Южного Уэльса.В строматолитах, учёные смогли отыскать следы органического вещества, который называется пиритом, пронизанным наноскопическими порами.
Их возраст достигает 3,5 миллиардов лет. Данная информация поступила 21 октября в Университет Нового Южного Уэльса.В строматолитах, учёные смогли отыскать следы органического вещества, который называется пиритом, пронизанным наноскопическими порами.
Там же есть включения органическое вещество, которое содержит азот, его нити и филаменты, подобные по составу останкам биопленок, образующих микробные колонии. Австралийские научные учёные выявили гипотезу, что найденные в 90 годах 20 века останки являются доказательством самой ранней жизни на нашей планете.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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