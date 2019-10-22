Данная информация поступила 21 октября в Университет Нового Южного Уэльса.В строматолитах, учёные смогли отыскать следы органического вещества, который называется пиритом, пронизанным наноскопическими порами.

Там же есть включения органическое вещество, которое содержит азот, его нити и филаменты, подобные по составу останкам биопленок, образующих микробные колонии. Австралийские научные учёные выявили гипотезу, что найденные в 90 годах 20 века останки являются доказательством самой ранней жизни на нашей планете.