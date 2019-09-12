12.09.2019, 18:46
Учёными обнаружен самый крупный вид летающих птиц
ИА «Ореанда-Новости». Палеонтологи, которые входят в интернациональную группу учёных, описали новый род и вид птерозавров, живших около 75 миллионов лет назад. Птицы получили название Cryodrakon boreas, что переводится как "холодный дракон". Этот вид, как отмечают учёные, был одним из самых крупных летающих птиц, живших на планете. Размах его крыльев мог достигать 11 метров в длину.
Аждархиды отличаются длинными шеями и ногами, у них довольно крупная голова и длинный клюв, похожий на копье. Останки этих птиц в разное время были найдены в Евразии, Африке, Северной и Южной Америке. Специалисты пришли к выводу, что жили эти птицы у побережья, питались мелкими животными, в том числе и динозаврами.
В 1980-1990 годах палеонтологи нашли на юге Канады окаменелости нескольких крупных птерозавров. Учёные обнаружили неполный скелет молодого птерозавра, в том числе плечевую, ребро и несколько шейных позвонков, а также отдельные окаменелости ещё 13 особей. После этих находок изучение птиц приостановилось, однако недавно палеонтологи возобновили описание этого вида.
Родовое имя образовано от древнегреческих слов κρύος «морозный, холодный, как лёд» и δράκων, «большая змея, дракон». Борей в древнегреческой мифологии — бог северного ветра. По оценкам исследователей, они были одними из крупнейших представителей семейства, и, соответственно, самых больших летающих животных. По размерам размах крыльев взрослых особей мог достигать 10-11 метров.
Аждархиды отличаются длинными шеями и ногами, у них довольно крупная голова и длинный клюв, похожий на копье. Останки этих птиц в разное время были найдены в Евразии, Африке, Северной и Южной Америке. Специалисты пришли к выводу, что жили эти птицы у побережья, питались мелкими животными, в том числе и динозаврами.
В 1980-1990 годах палеонтологи нашли на юге Канады окаменелости нескольких крупных птерозавров. Учёные обнаружили неполный скелет молодого птерозавра, в том числе плечевую, ребро и несколько шейных позвонков, а также отдельные окаменелости ещё 13 особей. После этих находок изучение птиц приостановилось, однако недавно палеонтологи возобновили описание этого вида.
Родовое имя образовано от древнегреческих слов κρύος «морозный, холодный, как лёд» и δράκων, «большая змея, дракон». Борей в древнегреческой мифологии — бог северного ветра. По оценкам исследователей, они были одними из крупнейших представителей семейства, и, соответственно, самых больших летающих животных. По размерам размах крыльев взрослых особей мог достигать 10-11 метров.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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