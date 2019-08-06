ИА «Ореанда-Новости». Доктор медицинских наук, профессор Московского государственного медицинского университета Дмитрий Напалков дал ряд советов, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить инсульт, пишет «Вечерняя Москва».



Прежде всего врач посоветовал заниматься спортом, так как заболевания сердечно-сосудистой системы зависят от образа жизни. Кроме того, медик посоветовал держать себя в форме, не допуская набора лишнего веса.



Стоит также отказаться от алкоголя и табака. Врач отметил, что курение зачастую является основным фактором, провоцирующим инсульт. Кроме того, Напалков отметил необходимость лечения диабета и следить за артериальным давлением.