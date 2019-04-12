ИА «Ореанда-Новости». Вячеслав Докучаев, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН во время интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что космонавты бесполезны для науки и на них впустую тратится огромное количество денег.

Учёный высказал мнение, что с научной точки зрения люди в космосе не нужны, так как все открытия и исследования делают роботы. А на МКС космонавты попусту тратят время – занимаются собственным жизнеобеспечением и «изучают, кто у них там дырки просверливает». При этом на обеспечение людей в космосе тратят миллиарды далеко не рублей, а научного выхода нет никакого.

Докучаев считает, что эти деньги нужно было бы потратить на настоящую науку, а в космос отправлять людей на частные средства.