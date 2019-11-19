ИА «Ореанда-Новости». На выставке Dubai Airshow 2019 украинское конструкторское бюро «Южное» продемонстрировало проект лунного посадочного аппарата, который может искать полезные ископаемые на Луне, пишет RT.



Отмечается также, что аппарат может доставлять на Луну грузы массой до 150 килограммов.



Изобретатели аппарата утверждают, что его использование может открыть новые возможности для исследований на Луне. На выставке аппарат показали в масштабе 1:5.