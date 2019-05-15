лтые

оранжевые

или

красные

пигменты

в

основном

растительного

происхождения, которые в яйцах содержатся в большом количестве. Однако, каким образом каротеноиды защищают зрение учёным пока выявить не удалось.



Яйцо является одним из популярных продуктов питания. В яичном белке содержатся жиры и холестерин, а в желтке - белки. Главная польза куриных яиц состоит в том, что в нём содержится белок, который легко усваивается организмом человека. По своему составу белки – это полноценный набор альфа-аминокислот, которые являются сильнейшими антиоксидантами. Они предупреждают развитие онкологических заболеваний. Желток относится к той теме, из-за которой возникают споры между сторонниками и противниками употребления яиц. В нём содержится холестерин, который при накоплении в высокой концентрации приводит к развитию сердечно-сосудистых патологий. Однако, в желтке есть множество полезных веществ, которые становятся бесспорными аргументами за его употребление.

Исследование показало, что это новое полезное свойство яиц касается, главным образом, людей, возраст которых превышает 50-летний рубеж.Для своего исследования учёные зелёного континента пригласили свыше 3,5 тысяч людей, которые добровольно согласились на этот эксперимент. Эксперимент длился довольно продолжительное время - 15 лет. Группа людей на протяжении этого времени употребляли более двух яиц в неделю. Им было больше, чем 50 лет.У другой группы, употреблявшей менее двух яиц в неделю, проблемы такого рода встречались чаще. Основная причина положительного влияния на зрение связана с содержащимся в яйцах каротеноидов. Это жё