15.05.2019, 18:28
Употребление яиц поможет сохранить зрение, утверждают учёные из Австралии
ИА "Ореанда-Новости" Регулярное употребление яиц способно сохранить зрение, говорят австралийские учёные. Исследование показало, что это новое полезное свойство яиц касается, главным образом, людей, возраст которых превышает 50-летний рубеж.
Для своего исследования учёные зелёного континента пригласили свыше 3,5 тысяч людей, которые добровольно согласились на этот эксперимент. Эксперимент длился довольно продолжительное время - 15 лет. Группа людей на протяжении этого времени употребляли более двух яиц в неделю. Им было больше, чем 50 лет. Результаты исследования показали, что такие люди на 49% реже сталкивались с проблемами, связанными со зрением. У другой группы, употреблявшей менее двух яиц в неделю, проблемы такого рода встречались чаще. Основная причина положительного влияния на зрение связана с содержащимся в яйцах каротеноидов. Это жёлтые, оранжевые или красные пигменты в основном растительного происхождения, которые в яйцах содержатся в большом количестве. Однако, каким образом каротеноиды защищают зрение учёным пока выявить не удалось.
Яйцо является одним из популярных продуктов питания. В яичном белке содержатся жиры и холестерин, а в желтке - белки. Главная польза куриных яиц состоит в том, что в нём содержится белок, который легко усваивается организмом человека. По своему составу белки – это полноценный набор альфа-аминокислот, которые являются сильнейшими антиоксидантами. Они предупреждают развитие онкологических заболеваний. Желток относится к той теме, из-за которой возникают споры между сторонниками и противниками употребления яиц. В нём содержится холестерин, который при накоплении в высокой концентрации приводит к развитию сердечно-сосудистых патологий. Однако, в желтке есть множество полезных веществ, которые становятся бесспорными аргументами за его употребление.
Для своего исследования учёные зелёного континента пригласили свыше 3,5 тысяч людей, которые добровольно согласились на этот эксперимент. Эксперимент длился довольно продолжительное время - 15 лет. Группа людей на протяжении этого времени употребляли более двух яиц в неделю. Им было больше, чем 50 лет. Результаты исследования показали, что такие люди на 49% реже сталкивались с проблемами, связанными со зрением. У другой группы, употреблявшей менее двух яиц в неделю, проблемы такого рода встречались чаще. Основная причина положительного влияния на зрение связана с содержащимся в яйцах каротеноидов. Это жёлтые, оранжевые или красные пигменты в основном растительного происхождения, которые в яйцах содержатся в большом количестве. Однако, каким образом каротеноиды защищают зрение учёным пока выявить не удалось.
Яйцо является одним из популярных продуктов питания. В яичном белке содержатся жиры и холестерин, а в желтке - белки. Главная польза куриных яиц состоит в том, что в нём содержится белок, который легко усваивается организмом человека. По своему составу белки – это полноценный набор альфа-аминокислот, которые являются сильнейшими антиоксидантами. Они предупреждают развитие онкологических заболеваний. Желток относится к той теме, из-за которой возникают споры между сторонниками и противниками употребления яиц. В нём содержится холестерин, который при накоплении в высокой концентрации приводит к развитию сердечно-сосудистых патологий. Однако, в желтке есть множество полезных веществ, которые становятся бесспорными аргументами за его употребление.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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