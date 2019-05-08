Это обнаружила группа учёных, проведя исследование на основе информации из 189 стран. Оказалось, что в 1990 году каждый житель Земли в возрасте от 15 до 99 в среднем выпивал 5,9 литров в год. В 2017 году этот показатель уже стал 6,5 литров. Специалисты говорят о том, что это связано прежде всего с тем, что такие населённые страны как Китай и Индия стали употреблять больше алкоголя.Эксперты выяснили, что больше всего люди употребляют крепкий алкоголь (45%), ещё 15% приходится на пиво, и 12% - на вино.