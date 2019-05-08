08.05.2019, 21:22
Уровень потребления алкоголя в мире вырос до 6,5 литра на человека
ИА «Ореанда-Новости». Во всём мире уровень потребления алкоголя в период с 1990 года по 2017 год вырос на 10%, пишет ТАСС.
Это обнаружила группа учёных, проведя исследование на основе информации из 189 стран. Оказалось, что в 1990 году каждый житель Земли в возрасте от 15 до 99 в среднем выпивал 5,9 литров в год. В 2017 году этот показатель уже стал 6,5 литров. Специалисты говорят о том, что это связано прежде всего с тем, что такие населённые страны как Китай и Индия стали употреблять больше алкоголя.
Эксперты выяснили, что больше всего люди употребляют крепкий алкоголь (45%), ещё 15% приходится на пиво, и 12% - на вино.
Это обнаружила группа учёных, проведя исследование на основе информации из 189 стран. Оказалось, что в 1990 году каждый житель Земли в возрасте от 15 до 99 в среднем выпивал 5,9 литров в год. В 2017 году этот показатель уже стал 6,5 литров. Специалисты говорят о том, что это связано прежде всего с тем, что такие населённые страны как Китай и Индия стали употреблять больше алкоголя.
Эксперты выяснили, что больше всего люди употребляют крепкий алкоголь (45%), ещё 15% приходится на пиво, и 12% - на вино.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии