ИА "Ореанда-Новости". Средства контроля космического пространства Вооружённых космических сил (ВКС) России за 2018 год обнаружили 700 новых космических объектов. Кроме того, ВКС наблюдали сход с орбиты 300 небесных объектов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В течение минувшего года специалисты главного центра разведки космической обстановки обнаружили и приняли на сопровождение свыше 700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 400 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования 300 космических объектов», - рассказали журналистам в Минобороны.

Пристальное внимание сотрудников Главного центра разведки космической обстановки было обращено на состав и состояние орбитальных группировок космических систем зарубежных государств. Также специалисты ВКС предотвратили ряд опасных сближений российских спутников с другими космическими объектами.

Отметим, каталог отечественной Системы контроля космического пространства включает в себя 13 тысяч искусственных объектов. При этом семь тысяч из них имеют размер более 20 см и находятся на низкой околоземной орбите (от 160 до 2 тысяч км), ещё шесть тысяч имеют размер от 20 до 40 см и расположены на высокой орбите (от 2 до 50 тысяч км).

Согласно данным NASA, в настоящее время на околоземной орбите находятся почти 19 тысяч объектов, различимых с поверхности Земли.

Как сообщалось ранее, в 2016 году учёные ЦНИИмаш озвучили мнение, что если ситуация с космическим мусором продолжит развиваться в том же ключе, что примерно через 100 – 200 лет всякая космическая деятельность может приостановиться, поскольку невозможно будет пробраться через околоземную орбиту: она будет усыпана фрагментами космической техники. В результате в минувшем году Росстандарт утвердил национальный стандарт по ограничению техногенного мусора на земной орбите и в дальнем космосе.