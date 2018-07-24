По словам британских исследователей, за основу был взят ядовитый ботулотоксин, который в природе вырабатывается бактерией Clostridium botulinum. Его сильнейший эффект воздействия используется в косметологических процедурах, как средство для разглаживания морщин и общего омоложения клеток кожи. Ботулотоксин является основным веществом, используемым в создании ботокса, диспорта и иных препаратов.

Как сообщают ученые, новое обезболивающее вещество не вызывает привыкания, в отличие от опиоидных анальгетиков. Хотя длительность эффекта обезболивания по срокам сравнима у обеих групп препаратов.

По данным, представленным в докладе, который был опубликован в издании Science Translational Medicine, эксперимент проводился на лабораторных мышах и имел успех. После того, как грызунам были сделаны инъекции, они не чувствовали хронической боли на протяжении полумесяца и более. Препараты вводились в спинномозговую жидкость грызунов из лаборатории, а затем учеными фиксировалось их общее самочувствие и состояние кожных покровов животных с помощью эстезиометра. Согласно собранным статистическим данным, предположительное время воздействия видоизмененного ботулотоксина на организм человека составит около трех недель.

Стало известно, что на основе ядовитого ботулотоксина было разработано сразу два вида обезболивающих препаратов: SP-BOT и Derm-BOT. Первый из упомянутых имеет воздействие на проекционные нейроны спинного мозга, а второй работает с мю-опиоидными рецепторами организма. Видоизмененный ботулотоксин предотвращает передачу болевых сигналов мозгу животных, что и является основным методом действия обезболивающих препаратов.

В ходе исследований было зафиксировано, что оба препарата успешно справляются с поставленными перед ними задачами по борьбе с хронической болью в живых организмах. При этом у лабораторных крыс не было зафиксировано появление каких-либо побочных эффектов, связанных с применением вещества. Положительным аспектом стало отсутствие эффекта привыкания к препарату у животных.

На данный момент ученые собираются адаптировать препараты к применению при хронических болях у человека.



