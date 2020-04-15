15.04.2020, 20:45
В Австралии обнаружили 46-метрового глубоководного хищника, похожего на НЛО
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Института океанологии Шмидта в Москве обнаружили 46-метровую сифонофору у западного побережья Австралии. Возможно, это самое длинное животное.
Сифонофоры относятся к ядовитым глубоководным хищникам и выглядят как многообразная колония. Исследователи отмечают, что длина найденной сифонофоры почти в 2 раза превышает длину большинства голубых китов. Эксперты предполагают, что возраст этого существа составляет несколько десятков или, что тоже возможно, сотен лет.
Многие отмечают, что на фотографии существо выглядит как НЛО.
Сифонофоры относятся к ядовитым глубоководным хищникам и выглядят как многообразная колония. Исследователи отмечают, что длина найденной сифонофоры почти в 2 раза превышает длину большинства голубых китов. Эксперты предполагают, что возраст этого существа составляет несколько десятков или, что тоже возможно, сотен лет.
Многие отмечают, что на фотографии существо выглядит как НЛО.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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