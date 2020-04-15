ИА «Ореанда-Новости».  Учёные из Института океанологии Шмидта в Москве обнаружили 46-метровую сифонофору у западного побережья Австралии. Возможно, это самое длинное животное.

Сифонофоры относятся к ядовитым глубоководным хищникам и выглядят как многообразная колония. Исследователи отмечают, что длина найденной сифонофоры почти в 2 раза превышает длину большинства голубых китов. Эксперты предполагают, что возраст этого существа составляет несколько десятков или, что тоже возможно, сотен лет.

Многие отмечают, что на фотографии существо выглядит как НЛО.