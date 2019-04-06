В компании отметили, что при пользовании холодильником можно выбирать источник энергии и устанавливать его через специальное приложение. Отмечается, что холодильник автоматически отправляет микроплатежи за каждый киловатт в час потребляемой электроэнергии.Главная цель разработки - просветить людей в области использования энергии и позволить им выбирать поставщиков через блокчейн.