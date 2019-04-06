ИА «Ореанда-Новости». Компания Bosch объединилась с австрийским поставщиком энергоресурсов Wien Energie, чтобы создать холодильник, который регистрирует, откуда поступает энергия. Для этого использовали технологию блокчейн.

В компании отметили, что при пользовании холодильником можно выбирать источник энергии и устанавливать его через специальное приложение. Отмечается, что холодильник автоматически отправляет микроплатежи за каждый киловатт в час потребляемой электроэнергии.

Главная цель разработки - просветить людей в области использования энергии и позволить им выбирать поставщиков через блокчейн.