06.04.2019, 11:27
В Bosch представили блокчейн-холодильник
ИА «Ореанда-Новости». Компания Bosch объединилась с австрийским поставщиком энергоресурсов Wien Energie, чтобы создать холодильник, который регистрирует, откуда поступает энергия. Для этого использовали технологию блокчейн.
В компании отметили, что при пользовании холодильником можно выбирать источник энергии и устанавливать его через специальное приложение. Отмечается, что холодильник автоматически отправляет микроплатежи за каждый киловатт в час потребляемой электроэнергии.
Главная цель разработки - просветить людей в области использования энергии и позволить им выбирать поставщиков через блокчейн.
В компании отметили, что при пользовании холодильником можно выбирать источник энергии и устанавливать его через специальное приложение. Отмечается, что холодильник автоматически отправляет микроплатежи за каждый киловатт в час потребляемой электроэнергии.
Главная цель разработки - просветить людей в области использования энергии и позволить им выбирать поставщиков через блокчейн.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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