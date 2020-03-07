ИА «Ореанда-Новости». В Гидрометцентре предсказали очередной температурный рекорд в Москве. Как заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, рекорд может быть побит в ближайшие дни.

Сообщается, что на данный момент температурный рекорд для 7 марта составляет 9 градусов, а для 8 марта – 8,3. Вильфанд отметил, что в последние полгода показатели намного превышают многолетние значения, поэтому тенденция установки новых температурных рекордов продолжится.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что вероятность, что рекорды будут побиты в самое ближайшее время, очень высока.

Ранее синоптики предсказали москвичам тёплую следующую неделю. По данным специалистов, температурные показатели будут на 10 градусов превышать климатическую норму.

