ИА "Ореанда-Новости". Исправительная служба Гонконга заявила о планах создания умных тюрем. В таких учреждениях, по планам управления, следить за заключёнными станут автоматические системы.

По данным издания South China Morning Post, применение автоматики сделает систему исполнения наказаний более эффективной, а отбывание сроков заключёнными будет на порядок безопаснее. Также повысится уровень безопасности для службы надзирателей Гонконга.

По сведениям издания, главной трудностью для работы сотрудников исправительной системы в местах заключения стало качество и безопасность надзора за преступниками, число которых нередко превышает количество охранников. Для решения этой проблемы в тюрьмах специального административного района будут внедрены умные системы.

Например, Управление исправительной службы Гонконга планирует ввести в работу специальных роботов, которые станут искать тайники для хранения наркотиков в фекалиях преступников. Сейчас эти действия осуществляют надзиратели.

Кроме того, всех заключённых планируется снабдить фитнес-трекерами. Устройства станут отслеживать уровень пульса и местоположение осуждённых в любое время дня и ночи. В камерах представители исправительной службы намерены установить системы видеоконтроля, которые будут сигнализировать о возникновении необычного поведения, драках и попытках заключённых заняться членовредительством.

Отметим, около полутора лет назад британские производители Drone Defence и Eclipse Digital Solutions установили в одной из тюрем Соединённого Королевства забор против беспилотных аппаратов. Такие действия сотрудники системы исполнения наказаний предприняли для предотвращения контрабанды сотовых телефонов и наркотических веществ на территорию тюрьмы.