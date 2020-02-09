ИА «Ореанда-Новости». Вместо воды в многоэтажке в индийском городе Чалакуды льется алкоголь, а не вода.

Жители дома жалуются властям, что не могут помыться и набрать питьевой воды. Алкоголь, который теперь течет из кранов, попал в открытый колодец, а через него в водопровод.

Причиной неполадок стал бар, который располагался шесть лет назад рядом с домом. Хотя и бар давно закрыт, а все спиртные напитки опечатаны, разрешение на его утилизацию было получено несколько лет назад. Проблему с утилизацией алкоголя решили просто: вылили все в яму рядом с колодцем.

Сначала в доме появился стойкий запах алкоголя, а затем из крана побежала смесь пива, виски, ликера и другого алкоголя.

Сейчас местным жителям экстренно доставляют питьевую воду. Уже началась очистка водопровода. Пострадавшие требуют наказать виновные в инциденте власти.