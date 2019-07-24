Об этом передаёт «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на редактора портала 9to5Mac Гильермо Рамбо.

При этом одна версия нового iPhone будет стандартной, другая - «бюджетной», третья версия смартфона будет крупнее. Предполагается, что новые гаджеты будут являться заменой iPhone XS, XS Max и XR.

Стандартный и увеличенный iPhone 11 будут оснащены дисплем 3x OLED Retina. Также на новых моделях появятся тройные основные камеры, а разъёмы Lightning останутся по-прежнему.