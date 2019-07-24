24.07.2019, 10:08
В iPhone 11 будет новый процессор, но не будет разъёма USB Type-C
ИА «Ореанда-Новости» В iPhone 11 будет установлен новый процессор, однако он не будет оборудован разъёмом USB Type-C. Об этом передаёт «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на редактора портала 9to5Mac Гильермо Рамбо.
При этом одна версия нового iPhone будет стандартной, другая - «бюджетной», третья версия смартфона будет крупнее. Предполагается, что новые гаджеты будут являться заменой iPhone XS, XS Max и XR.
Стандартный и увеличенный iPhone 11 будут оснащены дисплем 3x OLED Retina. Также на новых моделях появятся тройные основные камеры, а разъёмы Lightning останутся по-прежнему.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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