ИА «Ореанда-Новости» На итальянском острове Сардиния служба береговой охраны наткнулась на погибшую самку кита. В желудке у животного было найдено 22 килограмма пластикового мусора. По словам министра окружающей среды и защиты суши и моря Италии Серджио Коста, ситуация является катастрофой.

Среди предметов, найденных во внутренних органах кита, были найдены: рыболовные сети, бутылка из-под средства для стиральной машины, мусорные мешки и пластиковые трубы. Министр Коста уверил, что пластиковые отходы наносят огромный вред мировой экологии.

До этого, в январе вблизи Филиппин был найден кит, у которого в животе скопилось 40 килограммов пластика и пластиковых пакетов.