ИА «Ореанда-Новости» Коллекционер из Калининграда Сергей Попов нашел бутылку начала XX века на одной из городских строек, внутри сосуда находились больше 20 конфет с изображением черепа и костей на этикетке.

По словам Попова, он с 14 лет занимается поиском и коллекционированием, на конфетах написано «яд» на многих языках, в том числе на русском со знаком «ъ» на конце. По словам калининградца, он искал название вещества в интернете и выяснил, что это сильный яд. В коллекции 26-летнего кладоискателя уже около 25 бутылочек разного объёма с ядами, но с твёрдой отравой, которой, предположительно, уже исполнилось сто лет, он столкнулся впервые.