Новинка появилась из-за того, что мобильные сети переходят на новый уровень 5G. А многие телефоны сейчас не поддерживаю функцию microSD, из-за чего появляется проблема с недостаточностью внешней памяти устройства. При использовании Super SIM человек получает дополнительное место для хранение информации.Продажи новинки начались с понедельника, 23 декабря.