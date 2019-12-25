25.12.2019, 00:47
В Китае были выпущены новые SIM-карты
ИА «Ореанда-Новости». В Китае были выпущены новый вид SIM-карт, сообщает издательство «Вечерний курьер». Новинку разработала компания Ziguang и назвала её Super SIM.
Super SIM обладает встроенным чипом оперативной памяти в размере 128 гигабайт. Новинка появилась из-за того, что мобильные сети переходят на новый уровень 5G. А многие телефоны сейчас не поддерживаю функцию microSD, из-за чего появляется проблема с недостаточностью внешней памяти устройства. При использовании Super SIM человек получает дополнительное место для хранение информации.
Продажи новинки начались с понедельника, 23 декабря. Специалисты Ziguang утверждают, что в ближайшее время они планируют увеличить объём встроенной памяти со 128 гигабайт до 1 терабайта.
Super SIM обладает встроенным чипом оперативной памяти в размере 128 гигабайт. Новинка появилась из-за того, что мобильные сети переходят на новый уровень 5G. А многие телефоны сейчас не поддерживаю функцию microSD, из-за чего появляется проблема с недостаточностью внешней памяти устройства. При использовании Super SIM человек получает дополнительное место для хранение информации.
Продажи новинки начались с понедельника, 23 декабря. Специалисты Ziguang утверждают, что в ближайшее время они планируют увеличить объём встроенной памяти со 128 гигабайт до 1 терабайта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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