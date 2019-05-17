Проект получил название «Кинотеатр света». Технология представляет собой превращение визуального продукта в аудио с живыми голосами и описанием происходящего на экране.Отмечается, что студенты Университета коммуникаций Китая, которые занимаются переработкой фильмов для слепых, уже обработали таким способом 104 картины. Адаптированный фильмы разместят на сайте пекинской телевизионной сети, они будут бесплатны.