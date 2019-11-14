ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Китайского национального космического управления испытали аппарат для посадки на Марс.



Испытание проводилось на площадке в районе голода Хуайлай. На нём присутствовали официальные лица и СМИ.

Специалисты осуществили симуляцию гравитации на Красной планете. Специальное устройство с высоты 70 метров снижалось со скоростью, которая соответствовала бы реальной скорости снижения у поверхности Марса.

Внешний вид площадки был приближен сотрудниками к настоящему ландшафту планеты. На ней располагались кратеры, камни, мелкая галька.

Как было отмечено журналистами и специалистами, испытание прошло успешно.

Этот этап – важный шаг к осуществлению китайской миссии к Марсу. Она запланирована на 2020 год.