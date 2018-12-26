ИА «Ореанда-Новости» В марте 2019 года в Китае появится на свет первый клонированный котёнок. Пекинская биотехнологическая компания Sinogene планирует внедрить программу массового клонирования домашних любимцев. Для этого будут использованы те же технологии, которые использовались при клонировании овечки Долли в 1996 году. Ядро соматической клетки пересаживается в цитоплазму яйцеклетки, таким образом, появляется внешне идентичный клон. Специалисты утверждают, что клонирование домашних животных может стать популярной процедурой, даже не смотря на то, что новый питомец не будет обладать характером и памятью предыдущего животного.

«Этот проект вряд ли представляет большой интерес в научном плане, но мы видим в нем огромный потенциал для рынка клонирования КНР», — говорит заместитель руководителя проекта Чжао Цзяньпин.

«Несмотря на то, что они не совсем такие же, как оригинальный питомец, клон всё равно несет сильную эмоциональную поддержку своим владельцам», - добавляет учёный.

Кроме кошек, Sinogene будет клонировать и собак. Стоимость одного такого щенка составляет примерно $55 тыс. Однако, по словам Цзяньпина, собаки - сложные животные для клонирования, так как их яйцеклетки очень чувствительны к изменениям внешней среды. На создание одного щенка-клона уходит от шести до десяти месяцев.

Клонирование позволяет корректировать врождённые дефекты в генах. Учёные не исключают, что в будущем будут редактировать эмбрионы клонированных кошек. Внешний вид клонированных животных не будет отличаться от оригинала, а вот в поведении и нраве возможны изменения. В 2001 учёные из Техасского университета A&M создали первую в мире клонированную кошку. Это была CopyCat, она была генетически идентична своему прототипу, но имела полностью противоположный характер.