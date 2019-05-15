15.05.2019, 13:24
В Китае создали биоклей для быстрого заживления ран
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Чжэцзянского университета и Восточно-Китайского университета науки и технологий показали свою новую разработку – гель-клей, который может быстро заживлять раны.
Специалисты уже протестировали его на артериях и сердце животных. Клей для ран активируется светом, он имитирует состав сети белков и других молекул.
Учёные уверены, что разработка найдёт широкое применение в хирургии, ведь неконтролируемое кровотечение после травмы или во время операции является основной причиной смерти пациента на хирургическом столе.
Специалисты уже протестировали его на артериях и сердце животных. Клей для ран активируется светом, он имитирует состав сети белков и других молекул.
Учёные уверены, что разработка найдёт широкое применение в хирургии, ведь неконтролируемое кровотечение после травмы или во время операции является основной причиной смерти пациента на хирургическом столе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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