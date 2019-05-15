ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Чжэцзянского университета и Восточно-Китайского университета науки и технологий показали свою новую разработку – гель-клей, который может быстро заживлять раны.

Специалисты уже протестировали его на артериях и сердце животных. Клей для ран активируется светом, он имитирует состав сети белков и других молекул.

Учёные уверены, что разработка найдёт широкое применение в хирургии, ведь неконтролируемое кровотечение после травмы или во время операции является основной причиной смерти пациента на хирургическом столе.