ИА «Ореанда-Новости». Группа учёных во главе с испанским биологом Хуаном Бельмонте создала химеру человека и обезьяны - существо из клеток обоих видов млекопитающих. Статья, описывающая исследование, была опубликована в журнале, а в El Pais.

В Китае, в отличие от многих других государств, такие эксперименты разрешены. Однако плод этого существа не мог жить дольше двух недель.

«Мы берем за основу эмбрион одного вида, а затем модифицируем его с помощью стволовых клеток другого вида. Теоретически, можно сформировать тот или иной внутренний орган человека в таком химерном зародыше, который затем может быть используется для трансплантации », - говорит Мария Эстрея Нуньес-Деликадо, один из авторов исследования.

Ранее сообщалось, что японский учёный получил право выращивать клетки человека в организме крысы.