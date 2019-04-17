ИА «Ореанда-Новости». В Красноярске посетители зоопарка "Роев ручей" в больших количествах подкармливали винторогого козла по кличке Коралл, отчего тот погиб. Об этом сообщила представитель зоопарка Екатерина Михайлова.

В зоопарке пояснили, что животного подкармливали морковью и капустой, такое количество сочных кормов не входит в нормальный рацион винторого козла. От переедания, у животного случился завал пищи, брожение и вздутие в преджелудках, поэтому животное погибло. Кораллу был десять месяцев.

Михайлова пояснила, что для каждого животного составлен свой рацион, корма для животных продают сразу в зоопарке, если у кого-то есть желание их покормить. При этом учитывается общий объём потреблённых продуктов и их состав.



