ИА «Ореанда-Новости». Научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Ирина Логоминова считает, что у массива Карадаг можно оборудовать вольеры в море, это стало бы первыми шагами для создания центра реабилитации дельфинов в Крыму.

По мнению эксперта, в регионе необходимо создать такой центр, сейчас на территории станции имеется бассейн, но на данный момент его состояние аварийное. Однако есть возможность восстановить его в кратчайшие сроки. Логоминова считает, что более правильным решением стала бы установка вольеров прямо в море.

Учёные считают, что для сохранения популяции дельфинов необходимо ограничить рыболовство и использовать сети с отпугивателями.

Экологи считают, что основной причиной массовой гибели морских млекопитающих возле берегов Крыма на сегодняшний день является человеческая деятельность, а именно орудия лова – сети. Дельфины следуют за сейнерами вместе с косяками рыб и запутываются в сетях. На крымское побережье выбрасывает ежегодно порядка 600 тел дельфинов.