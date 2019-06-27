ИА «Ореанда-Новости». В Крыму обнаружили останки гигантской птицы возрастом около 1,8 миллиона лет.



Кости нашли в пещере «Таврида» при строительстве трассы. Отмечается, что птица – самая большая в Северном полушарии.



Речь идёт о вымершей нелетающей птице Pachystruthio dmanisensis, которая по весу больше страуса раза в три. Так, масса найденной птицы была около 450 килограммов.



Учёные отмечают, что птица могла быть в высоту примерно 3,5 метра и хорошо бегала. Возраст эксперты оценивают в 1,5-1,8 млн лет, то есть птицы могли жить бок о бок с древним человеком.