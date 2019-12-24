24.12.2019, 15:25
В Минздраве дали совет о том, что лучше пить в новогоднюю ночь
ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн утверждает, что на Новый год лучше всего пить белое вино, пишет «Интерфакс».
По его словам, белое вино является наиболее безопасным напитком. Специалист рекомендовал выпить один-два бокала за ночь при условии серьёзной активности: танцев или прогулок.
Врач подчеркнул, что «поднимать градус» после выпитого в полночь шампанского не надо. Крепкий алкоголь на фоне газированного напитка всасывается гораздо быстрее. Может произойти алкогольный удар и дезориентация в пространстве. Брюн также добавил, что главное, чтобы доза алкоголя была небольшой.
По его словам, белое вино является наиболее безопасным напитком. Специалист рекомендовал выпить один-два бокала за ночь при условии серьёзной активности: танцев или прогулок.
Врач подчеркнул, что «поднимать градус» после выпитого в полночь шампанского не надо. Крепкий алкоголь на фоне газированного напитка всасывается гораздо быстрее. Может произойти алкогольный удар и дезориентация в пространстве. Брюн также добавил, что главное, чтобы доза алкоголя была небольшой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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