По его словам, белое вино является наиболее безопасным напитком. Специалист рекомендовал выпить один-два бокала за ночь при условии серьёзной активности: танцев или прогулок.Врач подчеркнул, что «поднимать градус» после выпитого в полночь шампанского не надо. Крепкий алкоголь на фоне газированного напитка всасывается гораздо быстрее. Может произойти алкогольный удар и дезориентация в пространстве. Брюн также добавил, что главное, чтобы доза алкоголя была небольшой.