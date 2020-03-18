ИА «Ореанда-Новости» . Из столичного медицинского учреждения для пациентов с подозрением на заражение коронавирусом уже выписали 106 выздоровевших от заболевания россиян. Об этом 18 марта сообщили представители департамента здравоохранения в Москве.

В сообщении уточняется, что у 106 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом, тесты несколько показали отрицательные результаты. Всех здоровых россиян уже отправили домой.

Руководитель медицинского учреждения в посёлке Коммунарка отметил, что сейчас в больнице находятся ещё 408 человек с подозрением на данное заболевание.