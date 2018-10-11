ИА «Ореанда-Новости». Американское космическое агентство NASA официально заявило, что намерено тщательно расследовать инцидент с аварийной ситуацией на ракете-носителе «Союз-ФГ». Глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что на данный момент жизни экипажа «Союза» ничего не угрожает, их направят в Москву в Звёздный городок, где находится Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.



Со слов главы NASA американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Ник Хейг после инцидента находятся в «хорошем состоянии».

«Я рад, что все живы и никто не пострадал в результате этого инцидента. Мы планируем провести тщательное расследование аварии в самое ближайшее время», – сообщил Джим Брайденстайн

С места приземления их эвакуируют на вертолёте Ми-8 в город Жезказган, который находится на удалении 25 км, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В пресс-службе уточняют, что там экипаж «Союза» пройдёт медицинский осмотр, «других решений о передислокации пока нет».

Созданная в Роскосмосе комиссия намерена провести проверку самарского РКЦ «Прогресс», где была произведена ракета-носитель "Союз-ФГ". Руководство «Прогресса» находится на Байконуре.

Кроме того, эмиратский космонавт может не полететь на МКС в ранее согласованные сроки из-за случившейся аварии, пишет РИА Новости, ссылаясь на источники. На данный момент будут приостановлены пуски на МКС, поэтому программу полётов пересмотрят, в связи с этим полёт космонавта из ОАЭ может быть перенесён на более поздний срок. На данный момент эмиратский космонавт проходит подготовку в центре.

Напомним, трансляция старта «Союза» началась в 11:40. На 165-й секунде стало известно об аварии, когда диктор произнёс в прямом эфире фразу, что произошла «авария носителя».



Вероятно, при отделении один из блоков второй ступени мог зацепить центральный блок, что и привело к аварийной ситуации. Вторая ступень могла потерять ориентацию, сработало аварийное отключение двигателей второй ступени. Корабль разделился на отсеки и сработал парашют для экипажа, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источники.