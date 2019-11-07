07.11.2019, 20:10
В NASA проведут исследование лунного грунта
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из NASA проведут изучение лунного грунта, который хранился в лаборатории с 1972 года..
Информация о начале проведения исследования грунта с Луны было опубликовано сегодня, 7 ноября, в официальном сообществе NASA. Исследовательский материал был доставлен на Землю в капсулах астронавтами лунной миссии «Аполлон-17» в 1972 году. Сегодня одна капсула была распечатана, а грунт был направлен в лабораторию. Вторую капсулу распечатают в январе 2020 года.
Изучение лунного грунта позволит максимально увеличить ценность миссии «Аполлон-17» с научной точки зрения.
Информация о начале проведения исследования грунта с Луны было опубликовано сегодня, 7 ноября, в официальном сообществе NASA. Исследовательский материал был доставлен на Землю в капсулах астронавтами лунной миссии «Аполлон-17» в 1972 году. Сегодня одна капсула была распечатана, а грунт был направлен в лабораторию. Вторую капсулу распечатают в январе 2020 года.
Изучение лунного грунта позволит максимально увеличить ценность миссии «Аполлон-17» с научной точки зрения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии