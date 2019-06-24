ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные подтвердили обнаружение высокого содержания метана в атмосфере Марса, что может свидетельствовать о существовании жизни на этой планете. Об этом говорится на сайте NASA.

«На этой неделе марсоход NASA Curiosity сделал потрясающее открытие: самое большое содержание метана за все время измерений в рамках текущей миссии — около 21 миллиардных долей. Одна миллиардная доля означает, что если взять весь объём воздуха на Марсе, то одну миллиардную его часть будет составлять метан», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что метан может появляться при взаимодействии между камнями и водой. Источник возникновения этого газа марсоход определить не способен.

«По полученным результатам мы не можем сделать вывод об источнике метана — имеет он биологическое или геологическое происхождение, является древним или современным», — пояснил специалист NASA Пол Махаффи.

При этом ранее Curiosity неоднократно фиксировал содержание метана в атмосфере Красной планеты, уровень газа менялся сезонно — увеличивался в летний период и сокращался зимой. Метан в более высоких концентрациях в воздухе образуется на Земле благодаря живым существам. Именно поэтому учёным важно понять источник происхождения этого газа на Марсе, пишет «Газета.ру».

Специалистам необходимо время для анализа данных и консультации с коллегами из других стран. По одной из версий, газ может содержаться глубоко под поверхностью Красной планеты, периодически пробиваясь наружу.

Ранее 22 июня об обнаружении марсоходом высокого содержания метана писала газета The New York Times. После получения измерений от Curiosity специалисты назначили дополнительные эксперименты. Предполагается, что метан был произведен недавно, так как этот газ разрушается относительно быстро.