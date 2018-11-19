ИА «Ореанда-Новости» Проектом нового пассажирского поезда, следующего на малые расстояния, похвастался самый большой железнодорожный монополист Нидерландов - компания Nederlandse Spoorwegen (NS).

Это будет первый комфортабельный поезд-кворкинг, который не только немного разгрузит местные метрополитены в часы пик, но и позволит гражданам страны работать по дороге на работу.

Согласно поступившей информации, каждый вагон будет оснащён диванами, креслами и, главное, столами для удобства рабочего процесса. Причём, столы будут предназначаться как для сидячих мест, так и для стоячих.

Всем, кто работает в офисе, известно, что такое ехать утром и вечером в часы пик, когда все работники города начинают или заканчивают рабочий день. По логике авторов проекта благодаря новому поезду-кворкингу, люди смогут сократить время пребывания в офисе.

Комфортабельные рабочие места, предоставляемые вагонами, позволят гражданам Нидерландов раньше начинать или заканчивать свои рабочие дни, так как по факту они смогут начинать свою деятельность по дороге в офис.

Кроме того, поезд-кворкинг будет оборудован специальными переговорными комнатами, что будет очень актуально для руководящего звена.

Что касается самой компании, NS можно честно признать монополистами в деятельности, связанной с железной дорогой Нидерландов. Ежедневно через поезда, произведённых и обслуживаемых Nederlandse Spoorwegen, проходит почти десятая часть всего населения страны.

Nederlandse Spoorwegen - не единственный перевозчик страны. Конечно, не обошлось и без небольших компаний, но они курируют по большей части второстепенные линии в отдалённых районах (направления северо- и юго-восток). В 2003 году от NS отделилась часть, осуществляющая деятельность по поддержанию и развитию инфраструктуры железной дороги Нидерландов.

В отличие от России, поезда в той стране курсируют не только между городов, но и на менее длинные дистанции. Нередко люди добираются на свои работы по железной дороге. Популярность поездов у рабочего класса и стала причиной возникновения идеи.