ИА «Ореанда-Новости» . В государстве западной Африки зафиксировали эпидемию заболевания с высоким уровнем летального исхода. Лихорадку уже подтвердили у 472 заболевших и подозревают ещё у более 1500. Об этом сообщает The Guardian.

Данные по эпидемии лихорадки Ласса в Нигерии уже опубликованы. Более 70 человек уже погибли от опасного заболевания, ещё 14 находятся в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что лихорадка развивается быстро, но без специфических признаков, что осложняет её идентификацию. Болезнь легко передаётся через пищу, воду или любые предметы, а инкубационный период составляет от одной до трёх недель. При этом, возбудитель заболевания относится к той же группе, что и вирус Эбола. Специалисты принимают все меры по карантину и изоляции инфицированных.