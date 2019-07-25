ИА «Ореанда-Новости» В ходе раскопок на территории Юрьевого монастыря сотрудники Института археологии Российской академии наук обнаружили шесть каменных саркофагов, в которых захоронены представители боярской верхушки Великого Новгорода XII – начале XIII века.

В сообщении пресс-службы института указано, что подобные саркофаги можно найти лишь в нескольких городах домонгольской Руси: в Киеве, Чернигове, Переяславле-Южном и Новгороде.

Учёные обратили внимание на то, что погребение в саркофагах, находящихся у входа в храм и под полом, соответствует христианским канонам: в саркофагах нет предметов, которые умершие взяли бы с собой в загробный мир.

Археологи изучают Георгиевский собор Юрьева монастыря с 2013 года. Ранее уже случались интересные находки, например фрагменты фресок, сбитых со стен в начале XIX века и находившихся под полом храма, и каменные саркофаги, в которых предположительно покоятся монахи.