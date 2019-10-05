Отмечается, что там в ближайшие годы будет создан технический облик первого российского летающего автомобиля.Лаборатория создана на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина. Учёные создадут демонстратор транспортного беспилотника со сверхкоротким взлетом и посадкой. На нём будет гибридная силовая установка. Ожидается, что скорость аппарата будет более 300 километров в час. Автомобиль сможет перевозить до полтонны грузов.