05.10.2019, 12:01
В Новосибирске открыли лабораторию для создания летающих автомобилей
ИА «Ореанда-Новости». В Новосибирске создана проектная лаборатория перспективных летательных аппаратов, пишет «МК».
Отмечается, что там в ближайшие годы будет создан технический облик первого российского летающего автомобиля.
Лаборатория создана на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина. Учёные создадут демонстратор транспортного беспилотника со сверхкоротким взлетом и посадкой. На нём будет гибридная силовая установка. Ожидается, что скорость аппарата будет более 300 километров в час. Автомобиль сможет перевозить до полтонны грузов.
Отмечается, что там в ближайшие годы будет создан технический облик первого российского летающего автомобиля.
Лаборатория создана на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина. Учёные создадут демонстратор транспортного беспилотника со сверхкоротким взлетом и посадкой. На нём будет гибридная силовая установка. Ожидается, что скорость аппарата будет более 300 километров в час. Автомобиль сможет перевозить до полтонны грузов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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