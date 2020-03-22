Более эффективное использование воды во всем, начиная с повседневной жизни и заканчивая сельским хозяйством и промышленностью, поможет сократить выбросы от потепления планеты и обуздать изменение климата - это потенциальное преимущество, которое ещё не получило широкого признания.“Если вы экономите воду, вы экономите энергию и уменьшаете парниковые газы, чтобы произвести эту энергию, чтобы доставить эту воду”, - сказал Ричард Коннор, редактор отчёта. Ещё больше воды можно сэкономить, перейдя на чистые источники энергии, такие как ветер, а не ископаемое топливо, добавил он.