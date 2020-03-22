22.03.2020, 10:05
В ООН отметили, что экономия воды-важное оружие в решении климатического кризиса
ИА «Ореанда-Новости». Экономия воды-важное, но игнорируемое оружие в решении климатического кризиса, считает ООН
Более эффективное использование воды во всем, начиная с повседневной жизни и заканчивая сельским хозяйством и промышленностью, поможет сократить выбросы от потепления планеты и обуздать изменение климата - это потенциальное преимущество, которое ещё не получило широкого признания.
В докладе, опубликованном в воскресенье по случаю Всемирного дня водных ресурсов, учреждения ООН заявили, что глобальное потепление “повлияет на доступность, качество и количество воды для удовлетворения основных потребностей человека“, угрожая праву на воду для ”миллиардов людей".
“Если вы экономите воду, вы экономите энергию и уменьшаете парниковые газы, чтобы произвести эту энергию, чтобы доставить эту воду”, - сказал Ричард Коннор, редактор отчёта. Ещё больше воды можно сэкономить, перейдя на чистые источники энергии, такие как ветер, а не ископаемое топливо, добавил он.
Более эффективное использование воды во всем, начиная с повседневной жизни и заканчивая сельским хозяйством и промышленностью, поможет сократить выбросы от потепления планеты и обуздать изменение климата - это потенциальное преимущество, которое ещё не получило широкого признания.
В докладе, опубликованном в воскресенье по случаю Всемирного дня водных ресурсов, учреждения ООН заявили, что глобальное потепление “повлияет на доступность, качество и количество воды для удовлетворения основных потребностей человека“, угрожая праву на воду для ”миллиардов людей".
“Если вы экономите воду, вы экономите энергию и уменьшаете парниковые газы, чтобы произвести эту энергию, чтобы доставить эту воду”, - сказал Ричард Коннор, редактор отчёта. Ещё больше воды можно сэкономить, перейдя на чистые источники энергии, такие как ветер, а не ископаемое топливо, добавил он.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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