ИА «Ореанда-Новости». У трассы в Спасском районе Приморского края сотрудники полиции нашли картонную коробку, в которой сидела трёхмесячная самка гималайского медведя.

Медвежонка неизвестные оставили возле дороги. Сотрудники полиции спасли сироту, сообщив о ней в охотнадзор, охотоведы уже отправили её в ясельную группу центра реабилитации тигров и других редких видов МРОО "Центр " Тигр".

Теперь в «яслях» центра "Тигр" уже пять медвежат-сирот.Сотрудники центра отмечают, что состояние медвежонка удовлетворительное, для развития и роста ей необходим полноценный рацион питания и игры со сверстниками.

Данный центр работ ает с 2012 года. В феврале этого года туда поступил гималайский медвежонок, мать которого застрелил браконьер. После доставили ещё двух медвежат – они тоже остались без мамы-медведицы и по неизвестным причинам оказались у человека, а в конце марта в центр попала 1,5-месячная самочка.