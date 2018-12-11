ИА «Ореанда-Новости»На спутнике Земли будут располагаться цеха по сборке тяжелых кораблей, способных отправится на Марс. Об этом рассказал директор Института геохимии и аналитической химии РАН Юрий Костицын.

По словам Костицын, подобная база нужна России, хоть пока проект и выглядит фантастически. «Сейчас, несмотря на конкретно прописанный в федеральной космической программе срок строительства на Луне российской базы, этот вопрос выглядит более чем фантастически. Но такая база при условии успешного освоения нами Луны нужна»,- отметил он.

Также Костицын заявил, что базу можно будет использовать, как цех по сооружению космических кораблей, тем более что в лунных базальтах содержится больше алюминия и титана, поэтому строительный материал можно будет добывать прямо на Луне. «Там можно было бы собирать тяжелые корабли для полетов на Марс и орбитальные станции — это более реально сделать на Луне из-за ее меньшей, чем у Земли, гравитации», — сказал ученый.

Для расположения на Луне базы, сначала необходимо создать приемлемые условия для жизни и работы людей. Для этого предстоит решить проблему защиты от космической радиации и, что более важно, проблему наличия воды, а для этого потребуется изучение водных ресурсов Луны. «Вода на Луне представляет первостепенный интерес — нам необходимо понять, сколько ее там, насколько она доступна и как из нее освободить кислород», — добавил Костицын.

Ранее 1 декабря сообщалось, что между 2036 и 2040 годами Россия планирует развернуть на Луне полномасштабную базу. На базе будут располагаться модули с системами жизнеобеспечения и защиты, центры космического мониторинга Земли, средства связи, энергообеспечение, а также исследовательские станции для изучения природных ресурсов спутника Земли и обсерватория.

Юрий Костицын также напомнил, что Луна не принадлежит ни одному из земных государств, и планы на её освоение есть у многих стран.«Думаю, что полноценно жить на Луне человечество сможет нескоро. В ближайшее десятилетие, скорее всего, миссии к Луне возобновятся – и у России, и у США, и у Китая есть планы по запуску туда пока что орбитальных аппаратов. Планы же по созданию спускаемых пилотируемых лунных модулей остаются на уровне теории», – отметил Костицын.