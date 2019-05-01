ИА «Ореанда-Новости». Противозаконные препараты, включая кокаин и кетамин, а также множество запрещенных пестицидов и других фармацевтических средств были обнаружены в телах ракообразных обитателей британских водных путей. Это вызвало обеспокоенность по поводу воздействия загрязнителей на экологию Соединённого Королевства.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с Университетом Саффолка собрали образцы из 15 мест в Саффолке и изучили воздействие различных видов микроорганизмов на естественную природу, включая пресноводных креветок. Учёные обнаружили, что кокаин присутствует в 100 процентах протестированных образцах пресноводных креветок, а также обнаружили следы кетамина, пестицидов и других химических веществ.

Доктор Томас Миллер из Королевского колледжа в Лондоне отметил: «Несмотря на то, что концентрации были низкими, мы смогли выявить соединения, которые могут представлять опасность для окружающей среды и, что особенно важно, несуд угрозу экологическому равновесию в природе».

Авторы исследования заявляют, что, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу воздействия на планету техногенных загрязнителей и микропластических отходов, у большинства людей уровень осведомленности о воздействии химических веществ на мир природы остаётся катастрофически низким. Другие вопросы, поднятые в исследовании, касались распространенности запрещенных пестицидов, которые, как известно, оказывают пагубное воздействие на экосистемы.