ИА «Ореанда-Новости». Роскачество оценило полезные свойства оливкового и подсолнечного масел.

Роскачество исследовало состав оливкового и подсолнечного масел. Ведомство пришло к выводу, что нельзя сказать о преимуществе одного вида масла над другим.

Эксперты Роскачества отметили, что в оливковом масле больше полезных жирных кислот омега-9, тогда как подсолнечное масло богато омега-6. Отмечается, что в обоих видах масла не очень много минеральных элементов.

Специалисты отметили, что подсолнечное масло содержит фитостеролы, которые обладают антисклеротическими свойствами. Также оно способствует снижению холестерина. Оливковое масло в свою очередь содержит соединения, которые помогают замедлить ход старения клеток организма.