ИА «Ореанда-Новости». Роскачество сравнило возможности дорогих и более дешёвых телефонов.

Роскачество провело исследование недорогих смартфонов. В процессе возможности бюджетных смартфонов сравнивались с более дорогими моделями. Организация отметила, что недорогая техника может составить достойную конкуренцию популярным и дорогим смартфонам.

Это тестирование проходит уже третий год подряд. В исследовании задействовали 24 новых смартфона 14 марок. Для программы испытаний использовались нормы международных институтов потребительских испытаний и исследований качества товаров.

Теперь в рейтинг самых популярных моделей входит 399 моделей 33 марок.