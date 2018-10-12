ИА «Ореанда-Новости». В Роскосмосе назвали обстоятельства аварии с ракетой-носителем «Союз», однако окончательною причину пока выясняют. Со слов исполнительного директора госкорпорации Роскосмос Сергея Крикалева, уже ясно, что произошло столкновение блоков первой и второй ступени ракеты-носителя «Союз-ПГ». Напомним, ранее источники уже называли данную причину случившегося.



Крикалев сообщил, что пока окончательной версии нет, но причина понятна «произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении, фактически, первой и второй ступени произошло соприкосновение», это и стало непосредственным фактором срабатывания системы безопасности.

Также исполнительный директор Росоксмоса сообщил, что в ведомстве не исключают, что произошло «отклонение от штатной траектории и, похоже, разрушение нижней части второй ступени».

Ранее уже стало известно, что один из четырёх блоков первой ступени носителя не смог отделиться в нужное время, он отделился чуть позже. Когда это произошло, он ударил по центральному блоку. Автоматика расценила соприкосновение блоков, как аварийную критическую ситуацию и мгновенно привела в действие систему аварийного спасения. Капсула с космонавтами отделилась от аварийной ступени, сообщало РИА Новости, ссылаясь на свои неназванные источники.

Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг приземлились в Казахстане. Они не пострадали и сразу же после приземления чувствовали себя хорошо.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж «Союза» уже находится в Звёздном городке, в центре подготовки космонавтов под Москвой. На данный момент планируется их следующий полёт на МКС. Со слов Рогозина, он должен состоятся весной 2019 года.

На данный момент, до окончательного выяснения причин ЧП, было принято решение приостановить все пилотируемые пуски к МКС, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских «Союзах».

В пресс-службе следственного комитета 11 октября сообщили, что возбуждено уголовное дело «нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба».