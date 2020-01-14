14.01.2020, 16:06
В Роспотребнадзоре назвали единственный надёжный способ защиты от гриппа
ИА «Ореанда-Новости». В Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация является единственным надёжным способом защиты от гриппа, пишет РБК.
В ведомстве отметили, что те, кто не прививался от гриппа, должны для профилактики внимательно следить за личной гигиеной и соблюдением правил здорового образа жизни. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что делать прививку можно не всем. У некоторых, например, может быть аллергия.
Профилактика гриппа и ОРВИ может включать в себя регулярные физические упражнения, отказ от вредных привычек, заявили эксперты.
В ведомстве отметили, что те, кто не прививался от гриппа, должны для профилактики внимательно следить за личной гигиеной и соблюдением правил здорового образа жизни. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что делать прививку можно не всем. У некоторых, например, может быть аллергия.
Профилактика гриппа и ОРВИ может включать в себя регулярные физические упражнения, отказ от вредных привычек, заявили эксперты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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