ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса COVID-19 и обычного сезонного гриппа. Эксперты ведомства, ссылаясь на исследование учёных Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона, Утрехтского университета и Наицонального института здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах, заявили, что COVID-19 распространяется медленнее, чем сезонный грипп или атипичная пневмония.

Однако специалисты отмечают, что эпидемия данного коронавируса будет длиться дольше, чем те, что вызваны другими вирусными инфекциями. Это может повлечь за собой серьёзные экономические последствия.

Авторы работы обращают внимание, что обычный грипп часто прекращается с изменениями погодных условий. Однако пока сложно сказать, как именно погода повлияет на COVID-19.