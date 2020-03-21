ИА «Ореанда-Новости» . В Российской Федерации началась подготовка воздушного судна-лаборатории, на котором будет испытана первый российский силовой комплекс с электрическим двигателем в составе. Об этом сообщили представители Центрального НИИ авиационного строение имени Баранова.

Специалисты ЦИАМ в начала марта текущего года посетили место разработки летающей лаборатории, созданной на базе воздушного судна «Як-40». На лаборатории исследователи планируют испытать гибридную силовую установку. При этом, один из двигателей самолёта в хвостовой части был заменён на электродвигатель с генератором, который был разработан совместно с Уфимским авиатехническим институтов.

Около «носа» лаборатории также планируется установить турбинный двигатель с электрическим генератором, который будет использовать высокотемпературную проводимость и криогенные системы. Именно этот электрогенератор является особенность российской разработки. Он способен обеспечить более высокую мощность лаборатории по сравнению с традиционным оборудованием.

Первые лётные испытания планируют осуществить примерно в 2022 году.